Adolescente é flagrada comercializando drogas no bairro de Santa Cruz

Uma adolescente de 15 anos foi detida na noite da última segunda-feira, 28, após ser flagrada comercializando drogas no bairro da Santa Cruz, em Salvador. A menina, que não teve sua identidade revelada, estava com 28 embalagens de maconha, 24 de cocaína, 68 de crack e uma nota de R$ 50,00.

De acordo com informações da Secretária de Segurança Pública, a jovem e todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), situada no bairro de Brotas.

adblock ativo