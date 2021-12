Adolescente é executado enquanto empinava pipa em Monte Serrat

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros enquanto empinava pipa por volta das 16h desta quinta-feira, 16, na rua Terceiro Barreiro, no Monte Serrat, em Salvador.

Testemunhas disseram que um carro e uma moto se aproximaram dele e seus ocupantes efetuaram os disparos. O jovem tentou fugir, mas foi ferido e arrastado para ser executado na rua.

Um policial do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa informou que a vítima morava com a avó. Familiares estiveram no local e não quiseram falar com a imprensa.

Cerca de 30 minutos antes do assassinato do adolescente, um homem conhecido como Ivan foi assassinado no Uruguai. Policiais do DHPP não descartaram a possibilidade de ligação entre os crimes.

