Adolescente é baleado no bairro de São Caetano

O adolescente H.A.S, de 16 anos, foi baleado por volta das 12h desta terça-feira, 26, no bairro de São Caetano, ao lado do supermercado Bompreço. O menor foi atingido na perna com dois tiros disparados por outros jovens não identificados, que fugiram logo em seguida. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não corre risco de morte.

De acordo com o pai de H.A.S, um pintor que preferiu não se identificar, o filho vinha se envolvendo com o tráfico de drogas na região. Agentes da 4ª Delegacia de Polícia, em São Caetano, investigam o caso.

