Adolescente é baleado em confronto com PM no Alto do Cabrito

Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite deste sábado, 20, durante um confronto com policiais militares no bairro do Alto do Cabrito, na avenida Suburbana, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o jovem e outros cinco homens teriam reagido a uma abordagem da PM.

Ainda segundo o órgão de segurança, com o adolescente foi encontrado uma espingarda calibre 12, drogas e dinheiro. O restante do grupo conseguiu fugir, após a troca de tiros.

A vítima foi encaminhada para o Hospital do Subúrbio, na Estrada Velha de Periperi, e permanece à disposição da Delegacia para o Adolescente Infrator. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

