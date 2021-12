Adolescente é apreendido por suspeita de envolvimento em latrocínio na Barra

Um adolescente foi apreendido suspeito de ter participado da morte do estudante Claudson Alberto Silva Júnior, 15 anos, no bairro da Barra. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 3, pela Polícia Civil. O órgão vai divulgar as circunstâncias da apreensão do adolescente nesta tarde.

Além do adolescente, um outro homem participou do latrocínio. Segundo a polícia, ele já foi identificado e é procurado.

Claudson foi baleado na última quarta, 29, quando chegava em casa. Ele foi abordado por dois homens em uma moto, que tentaram roubar a mochila do adolescente. O garoto reagiu e foi baleado.

O estudante chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na sexta, 31.

Manifestação

No início da tarde desta segunda, um grupo de pessoas bloqueou parcialmente um dos sentidos da avenida Orlando Gomes, em frente ao Sesi, em protesto pela morte do jovem.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), ato começou por volta das 12h50 e deixou o trânsito congestionado. Policiais militares foram para o local negociar com os manifestantes e, às 13h40, a pista já tinha sido totalmente liberada e o protesto foi encerrado.

