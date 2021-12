Adolescente é apreendido em Salvador pela segunda vez em três dias

Um adolescente de 16 anos, detido no último sábado, 29, foi apreendido novamente na noite desta terça-feira, 2, na avenida Afrânio Peixoto, no bairro Suburbana, em Salvador. Junto com ele, mais dois jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas também acabaram detidos.

De acordo com informações da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), um dos jovens de nome Ronald Willian Boa Morte Santos, 18, já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas ainda na adolescência. O outro jovem Anderson Bandeira de Oliveira, 27 anos, e o adolescente foram encontrados na região conhecida como "Corre ou Morre" em um veículo Honda Civic.

Com eles foram apreendidos 47 pedras de crack, 107 pinos de maconha, 19 embalagens para armazenamento dos entorpecentes, uma balança, um caderno de anotações, quatro facas, nove munições, 11 aparelhos celulares e R$ 362.

Ronald e Anderson foram encaminhados à Central de Flagrantes e poderão responder pelo crime de tráfico de drogas. O adolescente foi apresentado na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

