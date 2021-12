Adolescente é apreendido durante assalto a ônibus na Cidade Baixa

Um adolescente foi apreendido na tarde desta terça-feira, 27, durante uma tentativa de assalto a ônibus na região da Cidade Baixa, em Salvador. Um outro suspeito, que acompanhava o jovem, conseguiu descer do veículo e fugiu de mototáxi.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), policiais da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Uruguai) foram alertados por populares de um suposto assalto a ônibus na região da avenida Caminho de Areia.

Ao identificar o veículo, os militares iniciaram a abordagem e apreenderam o adolescente. Com o jovem, foram encontrados uma réplica de arma de fogo, um cartão do SalvadorCard e a quantia em dinheiro no valor de R$ 10.

As vítimas foram encaminhadas ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), na Baixa do Fiscal. Já o adolescente foi apresentado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). O outro envolvido no crime é procurado pela polícia.

