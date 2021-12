Adolescente é apreendido com submetralhadora em Salvador

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma submetralhadora por uma guarnição das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos (BTS) , no bairro Alto do Cabrito, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais passavam pela Rua 20 quando um grupo saiu correndo. O adolescente foi alcançado e com ele foi encontrado uma submetralhadora calibre 20, um carregador e munições.

"Triste percebermos um adolescente de 15 anos envolvido com a criminalidade. Será que os pais não sabem disso? Precisamos refletir sobre esse crescente envolvimento de menores e envolvermos todas as instituições responsáveis", declarou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) BTS, coronel Válter Menezes.

Segundo a SSP-BA, o adolescente e a submetralhadora foram apresentados na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), no Matatu de Brotas nesta terça-feira, 19. O caso foi divulgado pela polícia nesta quarta, 20.

