Adolescente é apreendido com smartphones e cartões de créditos em Valéria

Um adolescente de 17 anos, foi preso na noite deste domingo, 21. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com ele foram apreendidos 10 smartphones e sete carcaças de aparelhos iPhone modelos 5 e 6, em uma residência em um local conhecido como Lagoa da Paixão, no bairro de Valéria.

Tudo ocorreu quando as guarnições faziam rondas e foram informadas sobre um assalto. Com o auxílio de um rastreador de outro aparelho, a vítima localizou o objeto e comunicou aos policiais.

Durante as investigações, um rapaz foi visto entrando em uma casa, onde foram encontrados materiais roubados, entre eles sete carcaças de iPhones modelos 5 e 6, dois iPhones 5, dois iPhones 6, um iPhone 4, um iPhone 7, quatro aparelhos celulares de diferentes modelos, dois canivetes, cartões de passagens de metrô, de banco e de Bolsa Família, oito chips e quatro carteiras.

