Adolescente é apreendido com metralhadora e espingarda em Salvador

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quarta-feira, 26, com uma metralhadora e espingarda. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso ocorreu no Subúrbio Ferroviário.

Os agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) receberam denúncias e iniciaram as varreduras em uma área conhecida como Canaã, em Paripe. Os PMs encontraram uma residência e, com autorização do proprietário, iniciaram as buscas e encontraram uma metralhadora de calibre 9mm e uso restrito, uma espingarda calibre 28, carregador e munições.

"Sabemos para qual quadrilha o jovem trabalhava e vamos fechar ainda mais o cerco. Importante retirarmos das ruas armas como estas", comentou o comandante da 19ª CIPM, major Elsimar Leão.

O caso foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

