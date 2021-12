Adolescente é apreendido com maconha escondida em pães

Um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira, 8, ao ser flagrado com maconha escondida em pães, no bairro do Cabula, em Salvador. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Durante ronda, uma equipe da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) abordou o jovem na Estrada das Barreiras e encontrou a droga dentro dos pães de sal, popularmente conhecido como 'cacetinho'.

O adolescente e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), localizada no Matatu de Brotas.

