Adolescente é apreendido com espingarda e drogas em Pernambués

Um adolescente de 15 anos foi apreendido no final da tarde desta quarta-feira, 29, no bairro de Pernambués com espingarda e drogas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), agentes do Esquadrão de Motociclistas Águia e do Garra faziam patrulha no bairro quando avistaram um grupo suspeito na rua 1º de Maio. Os envolvidos correram, mas o adolescente foi alcançado. Com ele foram encontrados uma espingarda calibre 12, munições, 27 trouxas de maconha, 29 pedras de crack e 12 sacos com cocaína.

O caso foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), localizada no bairro de Brotas.

