Adolescente é apreendido com drogas e armas em Itapuã

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas e armas, na madrugada desta quinta-feira, 4, após rondas realizadas na região do bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com ele foram apreendidos 2 revólveres calibre 32 com numeração suprimida, 89 porções de cocaína, 11 saquinhos de maconha, dois celulares, um relógio e a quantia de R$ 290.

O menor e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

