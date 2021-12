Adolescente é apreendido após tomar de assalto carro de taxista

Um adolescente foi aprendido após tomar de assalto o carro de um taxista na manhã deste domingo, 30, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a situação ocorreu na avenida Anita Garibaldi, por volta das 6h.

Ao tentar fugir com o veículo, o adolescente acabou colidindo com outro carro, que trafegava no sentido oposto. Ninguém ficou ferido.

Ele foi conduzido para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

