Adolescente é apreendido após roubar TV e furadeira na Vasco da Gama

Um adolescente foi apreendido após roubar uma televisão LCD e uma furadeira de um supermercado localizado na avenida Vasco da Gama, em Salvador, na madrugada da quarta-feira, 7.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que, após o crime, o suspeito foi perseguido por moradores da região e, na fuga, deixou a televisão cair na via expressa de ônibus. Em seguida, ele se escondeu no banheiro do mercado.

O jovem foi encaminhado Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas, onde o material apreendido também foi apresentado.

