Adolescente é apreendido após roubar ônibus no Cabula

Um adolescente de 17 anos foi apreendido quando tentava revender celulares e outros pertences subtraídos dos passageiros de um ônibus, assaltado por ele minutos antes, em um ponto de venda de drogas, na região do Arenoso, na manhã desta segunda-feira, 30.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o garoto e um comparsa de prenome Devisson, que está sendo procurado pela polícia, atacaram um coletivo que fazia a linha Barra x Estação Mussurunga, na altura da Avenida Edgar Santos e, armados com um facão, saquearam os passageiros e a quantia de R$ 177 da empresa de ônibus.

A dupla desceu do coletivo nas imediações do Arenoso e foi acompanhada pelos investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC) e equipes da Central de Flagrantes (CF) até o ponto de venda de drogas onde pretendiam vender os celulares roubados. Devisson conseguiu fugir, mas o adolescente foi capturado e conduzido ao GERRC.

Na sede da especializada, na Baixa do Fiscal, o adolescente foi reconhecido pelas vítimas como autor do roubo e identificado em diversas imagens de câmeras de segurança de coletivos assaltados, recentemente.

A polícia pede que qualquer informação que auxilie a polícia na prisão de Devisson e outros criminosos podem ser encaminhadas ao GERRC por meio do telefone 3117-6641 e do Disque Denúncia (3235-0000). Não é necessário identificar-se.

