Adolescente é apreendida com faca peixeira dentro de hospital

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na segunda-feira, 6, após ser flagrada com uma faca tipo peixeira dentro do Hospital Roberto Santos, no bairro do Cabula. A informação foi divulgada apenas na tarde desta terça, 7, pela Polícia Militar (PM-BA).

Segundo a polícia, a jovem estava de jaleco e foi flagrada por funcionários caminhando pelos corredores da maternidade, que fica no terceiro andar do prédio, com a peixeira em mãos. Policias da 23ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados e seguiram até a unidade, onde fizeram a apreensão da adolescente.

Ela contou à delegada Claudenice Mayo, titular da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), que seu objetivo era encontrar uma paciente, mulher de um traficante que tinha acabado de dar à luz, e matá-la. A jovem disse ainda que o mandante do crime foi outro traficante conhecido pelo apelido de "Fuinha" e que seria morta caso não cumprisse a ordem.

A delegada vai encaminhar uma cópia do procedimento à 6ª Delegacia Territorial (DT), em Brotas, para verificar a veracidade do depoimento da adolescente. Ela já foi apresentada ao Ministério Público (MP) para adoção de medidas socioeducativas.

