Adolescente é apreendida após matar filho de 4 meses em tanque de água

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã desta segunda-feira, 4, após matar o próprio filho, de apenas quatro meses. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a mãe teria jogado a criança em um tanque de água.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estão no local do crime, na rua Baixa do Silva, no bairro de Cosme de Farias.

A suspeita foi apresentada na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas, onde presta depoimento nesta manhã.

