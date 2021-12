Adolescente desaparecido em pomar de restaurante é encontrado morto

O adolescente Guilherme dos Santos Pereira da Silva, de 17 anos, que estava desaparecido há dois dias, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 19, em Salvador, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O corpo do jovem foi achado em uma área de mata que pertence ao pomar do restaurante Paraíso Tropical, às margens da avenida Luís Eduardo Magalhães, no bairro do Cabula, em Salvador, conforme a SSP. O local é justamente o mesmo onde o adolescente foi visto pela última vez, na tarde de segunda, 17.

Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será periciado. Ainda não foi confirmado o que provocou a morte do jovem. A Polícia Civil investiga o crime.

O caso

Guilherme sumiu após entrar sem autorização no pomar do restaurante Paraíso Tropical com três amigos, para colher frutas. Os amigos do adolescente contaram à polícia que ouviram um barulho de tiro, mas quando olharam para trás, só viram o jovem caído.

O chef Beto Pimentel, dono do restaurante, disse em depoimento que cria galinhas próximo ao local da invasão e que contratou seguranças após o roubo de alguns animais.

A suspeita é de que Guilherme tenha sido baleado por um desses seguranças. A primeira busca no terreno foi na terça, 18. Porém, a polícia encontrou apenas uma sandália e um boné sujo de sangue.

Na manhã desta quarta, parentes e amigos chegaram a fazer uma manifestação em frente ao estabelecimento para cobrar respostas sobre o paradeiro do rapaz.

