Adolescente desaparece após tomar banho na Lagoa da Pedreira

Um adolescente de 15 anos está desaparecido desde as 17h deste sábado, 4, após tomar banho na Lagoa da Pedreira, no bairro do Cabula, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), homens do Corpo de Bombeiros chegaram ao local à noite, mas não tiveram condições de fazer as buscas por conta do horário.

Ainda de acordo com o órgão, as buscas foram retomadas na manhã deste domingo, 5. O Grupamento Marítimo dos Bombeiros Militar (Gmar) também está auxiliando no resgate.

