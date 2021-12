Adolescente desaparece após sair da casa da avó em Fazenda Grande

Uma adolescente, identificada como Nathaly Lima Bahiana, de 14 anos, está desaparecida desde o fim da tarde da última quinta-feira, 30, após sair da casa da avó no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

De acordo com a família, Nathaly deixou a residência por volta das 18h, e alegou que iria para a casa da mãe, que fica no Curuzu, região da Liberdade.

Em contato com o Portal A TARDE, a avó de Nathaly, Iracy Jesus Lima, disse que ela trajava blusa e bermuda preta, além de estar acompanhada da amiga Isabeli, de 13 anos, que também está sumida.

A mãe da adolescente, Nayara de Jesus Lima, registrou a ocorrência na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), localizada na Pituba, por volta das 18h30 desta sexta, 31.

Segundo Janilson, padrasto de Nathaly, ela não bebia e também não tinha envolvimento com drogas. Ainda de acordo com ele, dias antes, Isabeli foi vista conversando com um homem que aparentava ser bem mais velho que as garotas, com aproximadamente 35 anos.

