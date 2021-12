Adolescente de 17 anos e jovem de 21 são rendidos e mortos no Bairro da Paz

Um adolescente de iniciais R.O.M, 17 anos, e Michael de Jesus Silva, 21, foram mortos na madrugada deste domingo, 19, no Bairro da Paz, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 0h20 na Rua Tancredo Neves, transversal da Rua da Gratidão.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das polícias Civil e Militar (Stelecom), três indivíduos a bordo de veículo Peugeot preto renderam as vítimas, que estavam em via pública, e os obrigaram a deitar no chão. Logo em seguida, deram diversos tiros contra os dois.

De acordo com informações da Stelecom, o adolescente e Michael foram socorridos por populares da região para o Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, mas deram entrada na unidade já sem vida.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O caso é investigado pela Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

