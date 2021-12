Adolescente de 17 anos é apreendido duas vezes em menos de 15 dias

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta sexta-feira, 1º, na rua Seu Bentinho, em São Tomé de Paripe, com 10 trouxas de maconha. Essa é a segunda vez em 13 dias que ele é apreendido em posse de drogas.

A última vez ocorreu no dia 17 de novembro, quando o jovem foi encontrado com 45 trouxas de maconha. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), outros dois suspeitos que estavam com o adolescente conseguiram fugir.

Após o flagrante realizado pela 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe), ele foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

