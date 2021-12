Adolescente de 17 anos é apreendida com submetralhadora no Comércio

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida com uma submetralhadora de fabricação caseira na tarde desta segunda-feira, 11, por volta de 12h40, nas proximidades do ferryboat, no bairro do Comércio, em Salvador. A arma foi localizada na sacola que a jovem transportava.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), policiais militares da 16ª CIPM, que atuam no módulo do terminal marítimo de São Joaquim, desconfiaram da bagagem da adolescente e, durante abordagem, encontraram arma, um carregador com capacidade para 35 munições e um celular.

Ela informou aos PMs que recebeu a submetralhadora na Gamboa e entregaria a um suspeito na embarcação. Foram realizadas buscas no local, mas ninguém foi preso. A adolescente e o material foram encaminhados para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

