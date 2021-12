Adolescente de 16 anos é baleado na Boca do Rio

O adolescente E.R.D.S, 16 anos, foi baleado em várias partes do corpo, no final da noite desta segunda-feira, 12. O crime ocorreu no final de linha da Boca do Rio, em Salvador.

Segundo a polícia, depois de ferido, o jovem foi encaminhado para o posto de saúde do Marback e depois levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

