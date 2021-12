Adolescente de 16 anos é atingido em troca de tiros na San Martin

Um adolescente de 16 anos foi atingido na noite desta terça-feira, 28, pelos disparos entre seguranças e bandidos no GBarbosa, da avenida San Martin, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, o jovem, que trabalha como vendedor ambulante, passava pelo local quando foi atingido pelos disparos.

Moradores da localidade socorreram ele para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na San Martin. Momentos depois ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (GHE), na Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Tiroteio

Dois suspeitos tentaram invadir a loja do GBarbosa por volta das 20h, mas a ação foi frustada por dois vigilantes do estabelecimento. Houve uma troca de tiros e um dos profissionais do supermercado foi atingido.

Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama, mas, conforme a PM, ele usava colete balístico no momento em que foi atingido. Ele foi submetido a uma avaliação. Não há detalhes do seu estado de saúde.

Policiais da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (9ª CIPM/Pirajá) realizaram buscas na região, mas os homens não foram localizados.

adblock ativo