Adolescente de 15 anos é morta por conta de dívida de R$ 15

Uma adolescente morreu após ser esfaqueada no peito, na noite deste sábado, 19, na rua João Ramos de Jesus, no bairro de Jardim Cajazeiras.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), tudo começou com uma discussão entre uma mulher e a mãe da vítima, Cristina Santos, por conta de uma dívida no valor de R$ 15, contraída na compra de um acessório para celular.

Ainda segundo a polícia, a agressora tentou atingir Cristina, mas Ingrid Santos, de 15 anos, tomou a frente para salvar a mãe. Ela chegou a ser socorrida e levada para um posto de saúde no bairro de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos e morrendo às 23h45.

De acordo com moradores da região, a família da vítima fugiu da casa onde morava, após o ocorrido. Até o momento ninguém foi preso e o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

