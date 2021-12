Adolescente de 14 anos é morto a tiros em Boa Vista do Lobato

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros, por volta das 21h de sábado, 30, na rua Humberto Bareto, no bairro de Boa Vista do Lobato, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram ao local após receber a denúncia. Chegando na rua, encontraram o corpo do garoto com marcas de ferimentos por disparos de arma de fogo.

O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) removeu o corpo e vai realizar a perícia.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não há informações sobre a motivação e autoria do homicídio.

