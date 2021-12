Adolescente de 14 anos é apreendido pela segunda vez em dez dias

Um adolescente de 14 anos foi apreendido no início da tarde desta quinta-feira, 30, após assalto a ônibus nas proximidades do edifício Mundo Plaza, localizado na avenida Tancredo Neves, em Salvador. Pelo mesmo motivo, ele já havia sido capturado na última terça, 21, nesta mesma região.

Ele foi flagrado praticando o crime com outro suspeito, Carlos da Rosa Ramalho, que foi detido e encaminhado para a 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). De acordo com o major Gabriel Neto, comandante da Operação Gêmeos da Polícia Militar (PM-BA), o jovem age em diferentes pontos da cidade, mas principalmente na região do Shopping da Bahia.

O adolescente, que já foi apreendido outras duas vezes, foi conduzido para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e seguirá para o Ministério Público (MP-BA).

adblock ativo