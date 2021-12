Adolescente confessa participação no incêndio do Mercado de Cajazeiras

Um adolescente de 16 anos se apresentou com um advogado, na manhã desta terça-feira, 27, na 13ª Delegacia (Cajazeiras) e confessou ter ateado fogo no Mercado Municipal do bairro, na noite do último dia 18 de junho.

Ele contou ao delegado Roberto Alves, titular em exercício da unidade policial, ter agido com a ajuda de Yan Carlos Silva Gregório, 18. Segundo ele, Yan foi o mentor do ataque ao prédio, que fica em Cajazeira 10.

Ainda em depoimento, o rapaz afirmou que o crime não foi planejado e nem teve nenhuma motivação. “Foi vandalismo. Eles não possuem nenhum amor ao próximo. Ele disse que estava sob efeito de bebida alcoólica, que passou à tarde bebendo conhaque. Mas, pela minha experiência, acho que estava sob efeito de drogas também”, avaliou Alves.

Conforme o delegado, durante a investigação, alguns vizinhos contaram que a dupla faz uso de drogas. Eles são moradores da Fazenda Grande 1. “A mãe dele [adolescente] disse que ele está tendo acompanhamento psicológico, que fica escrevendo um monte de coisas na parede do quarto que só ele entende”, disse um investigador.

O adolescente foi liberado. Yan deve comparecer nesta quarta, 28, à delegacia para prestar esclarecimentos.

O fogo deixou muitos estragos no mercado, que já está funcionando (Foto: Cidadão Repórter | Via Whatsapp )

Cachaça no sofá

“Ele disse que Yan pegou uma garrafa de cachaça em um box, depois pegou uma cartela de isqueiro. Eles jogaram a cachaça em um sofá e atearam fogo, escolheram o box de artesanato pela facilidade de pegar fogo”, revelou o delegado.

A dupla teve acesso ao prédio escalando as pilastras. Eles foram identificados através das imagens das câmeras de segurança de prédios vizinhos ao mercado e denúncias.

Em uma das imagens, é possível ver a dupla andando em direção ao mercado, às 10h12 da noite, e retornando às 10h36, logo após incendiar o prédio (assista a vídeos abaixo).

Conforme o delegado, o inquérito do adolescente será concluído pela delegada Claudenice Mayo, da DAI. Já Yan será indiciado por incêndio e poderá pegar até 10 anos de prisão, pois teve um agravante por se tratar de um patrimônio público.

Fogo no andar superior​

Parte do Mercado Municipal de Cajazeiras pegou fogo na noite do último dia 18. O andar superior do imóvel ficou todo destruído, atingindo dois pavimentos.

Com o incêndio, comerciantes que atuavam no espaço foram prejudicados e tiveram que atuar provisoriamente em outra área do estabelecimento.

Na época, o prefeito ACM Neto tinha dado uma declaração, onde dizia que acreditava se tratar de um incêndio criminoso, já que foram encontrados no local isqueiros e uma vasilha com álcool.

