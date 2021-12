Adolescente baleado em assalto segue com quadro estável

Segue estável nesta segunda-feira, 23, o quadro de saúde do adolescente Cleiton Silva Rodrigues, de 13 anos, que foi atingido por dois tiros durante um assalto na noite deste domingo, 22.

O crime aconteceu em São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador, quando os criminosos levaram o boné e o celular da vítima.

O jovem deu entrada no Hospital do Subúrbio por volta de 18h. Ele foi baleado no ombro direito e no tórax e realizará uma endoscopia ainda nesta segunda para uma avaliação sobre a necessidade de cirurgia.

Segundo informações do hospital, Cleiton já foi avaliado por um ortopedista, que descartou uma operação no ombro. Ele está fora de risco e respira sem auxílio de oxigênio.

