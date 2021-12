Adoção por empresas é opção para conservação de passarelas

Ao contabilizar em R$ 5 milhões os custos para reparo de 18 passarelas da cidade que encontram-se em estado precário de conservação, a prefeitura municipal de Salvador decidiu lançar projeto de adoção destes equipamentos públicos. Serão priorizadas no programa as passarelas localizadas na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), Avenida Vasco da Gama (Perini e Posto São Jorge), Iguatemi (Shopping e Centro Empresarial), Detran, Barris e Chame-Chame, que são as mais antigas, construídas entre 1985 e 1988.

Em seguida, estão as passarelas feitas entre 1989 e 1996, que são as do Hospital Tereza de Lisieux/Comercial Ramos, na Avenida ACM, do Hospital Sarah, do Boulevard Santana, na Avenida Luiz Viana (Paralela). As restantes foram construídas a partir de 1997 que são as passarelas da Avenida Caribé/Paralela e da Estação Mussurunga.

O objetivo do programa realizado por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) é fazer com que os empreendimentos que se beneficiam das passarelas contribuam para assegurar o seu bom funcionamento. A contrapartida da prefeitura é expor a marca da empresa nos totens que serão instalados nos abrigos de ônibus sob as passarelas.

De acordo com o presidente da companhia, Marcílio Bastos, Salvador tem hoje um total de 32 passarelas, muitas delas construídas na década de 1980. Deste total, a prefeitura pinçou 18 que precisam de mais intervenções. "A Prefeitura já está trabalhando nas passarelas que exigem reparos imediatos, como é o caso da situada próximo ao Detran. Mas esses são equipamentos de uso intenso precisam de constante manutenção preventiva" afirma Marcílio Bastos.

O presidente da Desal defende que as passarelas, criadas para utilidade pública, também servem a muitos empreendimentos de grande porte da cidade. "Eles se beneficiam de sua existência e, por isso, consideramos justo que também contribuam para sua manutenção".

adblock ativo