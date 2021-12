Adoção e consulta gratuita são destaques em feira pet na Arena

Sons de latidos preencheram a atmosfera do estacionamento VIP da Arena Fonte Nova durante a manhã do sábado, 28. O motivo foi a primeira edição do AurenaPet, evento que contou com uma programação de serviços gratuitos voltados para o universo pet.

O encontro promoveu uma série de serviços gratuitos para cães e gatos. “Fizemos um evento mais compacto para ser um termômetro para sentir qual é a necessidade das pessoas de Salvador e o que elas querem ver nesse tipo de feira”, explica Laís Coelho, analista de marketing da Arena Fonte Nova.

O resultado foi uma feira com cinco estandes de serviços e vários cachorros acompanhados dos tutores, que buscavam informações para melhor cuidar de seus companheiros. “Viemos atrás de veterinário e vacinas para um cuidado maior com o cachorro. Nos explicaram sobre o vermífugo, e compramos alguns materiais”, conta Rose Santos, que resgatou um cão de rua que estava prestes a ser atropelado.

Adoção

O evento ainda contou com adoção de filhotes, que encantaram crianças e adultos. A adoção foi promovida pelo abrigo Doce Lar, que resgata cachorros de situações de maus-tratos e abandono.

“Estamos conseguindo adoções responsáveis e está se criando um ciclo do bem. A ideia de adotar é de respeitar os animais, principalmente os que não têm raça definida”, conta Constança Costa, fundadora do Doce Lar.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

