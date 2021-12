Adesivo para acesso de moradores durante Carnaval é enviado

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) enviou pelo correio, nesta sexta-feira, 25, o primeiro lote de credenciais veiculares do Carnaval 2016 de Salvador para os moradores de áreas onde ocorre a festa.

A novidade deste ano é que os adesivos terão código de barras que identificarão seus proprietários. A intenção é coibir irregularidades e fraudes. Eles devem ser colados no para-brisa do veículo e no tanque de combustível das motos.

As áreas do Carnaval foram divididas por zonas. Neste primeiro lote, foram remetidos 24 mil adesivos (das zonas amarela e verde) para 12 mil residências.

O último lote será enviado no dia 4 de janeiro. Os moradores podem consultar o status do envio de sua credencial pelo site da Transalvador. Ao todo, 70 mil adesivos serão enviados para 35 mil residências.

Caso o morador não receba o adesivo até o dia 12 de janeiro, deve ir a um posto de atendimento do órgão para regularizar a situação.

Mapa:



Pontos de barreiras no trânsito durante o Carnaval (Arte: Divulgação | Transalvador)

