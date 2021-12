Acusados de matar servidora da Ufba são condenados

Os dois acusados de matar a servidora da Universidade Federal da Bahia(Ufba), Selma Barbosa, foram condenados na última sexta-feira, 4, pela 2ª Vara Criminal de Salvador. O crime ocorreu em 12 agosto de 2013. A juíza Andrea Miranda, titular da Vara, decretou a prisão de Raimundo Santana Portela Filho, conhecido como "Buda Preto", autor do disparo que matou Selma, e de seu comparsa, Roberval Bispo de Souza, o "Piloto", condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão.

O crime - Os ladrões pararam Selma que dirigia, no bairro Costa Azul, em frente ao edifício Vila do Mar. A servidora não reagiu ao assalto e foi assassinada com tiro na cabeça. Os dois assaltantes fugiram no carro roubado, e foram perseguidos por viaturas da Operação Gêmeos, que rondavam o local. Depois de baterem contra o meio-fio em frente a um posto de gasolina em Jardim Armação, o veículo foi abandonado, e os dois criminosos fugiram a pé. A policía conseguiu prendê-los dois dias após o crime.

