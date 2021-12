Acusados de assaltar esposa de secretário são presos

Os assaltantes Tiago dos Anjos de Santana, de 21 anos, e Edna Lima Lobo, 22, foram presos, nesta quarta-feira, 27, após tentarem levar o celular de Aline Peixoto, mulher do secretário da Casa Civil, Rui Costa, enquanto caminhava na região do Clube Espanhol, em Ondina.

De acordo com a polícia, os dois foram presos, por volta de 11h, por uma guarnição da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Os policiais chegaram à dupla momentos depois de serem acionados por Aline, que informou sobre a tentativa de roubo, apontando para onde os dois teriam corrido depois de reagir à abordagem dos ladrões.

Interrogado pelo delegado Augusto César Eustáquio, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Tiago assumiu ter atacado a mulher, confirmando já ter passagens pela polícia por roubo.

Já Edna negou participação no crime ou que tivesse passagens. Por estarem sem documentos, ambos serão submetidos a exames de identificação criminal, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e depois serão conduzidos ao Núcleo Prisão de Flagrante, no complexo da Mata Escura.

