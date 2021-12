Acusados da Operação Jaleco Branco começam a prestar depoimentos

O depoimento dos 17 empresários e políticos baianos presos na Operação Jaleco Branco, da Polícia Federal, nesta quinta-feira, 22, em Salvador, começou a ser tomado por volta das 19h desta sexta-feira, 23.



O primeiro a ser ouvido foi o sócio da Postdata, e ex-sócio Yumatã e Seviba, Afrânio Mattos. Em seguida, será a vez da procuradora-geral da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Anna Guiomar Nascimento. Os dois estão na sede da Superintendência da PF por falta de vaga no Departamento de Polícia Especializada (DPE).

Outros 15 envolvidos estão no mesmo local. Um deles é o ex-diretor administrativo da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) e responsável pelas licitações da Sesab, Hélcio de Andrade Júnior, que teve o pedido de hábeas corpus indeferido pelo ministro do Supremo Joaquim Barbosa, na noite desta sexta. Quatros delegados da PF ficaram encarregados de tomar o depoimento dos envolvidos, que acontecem na sede da Superintendência do órgão.

Os empresários foram levados para Brasília na madrugada desta sexta-feira, 23. Por volta das 9h, chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Brasília, onde foram submetidos ao exame de corpo de delito.

Todos devem permanecer detidos por pelo menos cinco. Os empresários estão sendo acusados por crimes de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações públicas. Dentre os presos estão o atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Honorato, e o ex-deputado e ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Guimarães.

Novos mandados de prisão da Operação Jaleco Branco ainda podem ser expedidos nos próximos dias. Fontes da Polícia Federal estimam que pelo menos 21 empresas e mais de 100 pessoas, entre políticos, empresários e servidores públicos da União, Estado e Prefeitura de Salvador, estejam envolvidos no esquema, que nos últimos 10 anos deu um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 630 milhões.

*Com informações de Silvio Ribas, da Sucursal de Brasília.

