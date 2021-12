Acusado de participar de assassinato de PM é apresentado

Valter dos Santos Júnior, o "Belisco", de 20 anos, foi apresentado à imprensa na tarde desta terça-feira, 19. Ele foi preso pela participação no assassinato de Clóvis Silva da Paixão, cabo da Polícia Militar, em julho deste ano. De acordo com informações da Polícia Civil, ele confessou ter dado cobertura aos dois comparsas para executarem o PM.

Valter foi preso na cidade de Umbaúba, em Sergipe, na última quinta-feira, 14. Ele estava escondido na casa de uma tia. O acusado foi transferido para a Bahia por uma equipe da 27ª Delegacia Territorial (27ªDT/Itinga), que cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Indiciado em inquérito policial por homicídio, Valter não tinha passagem pela polícia e ficará recolhido no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

O crime

O crime aconteceu em julho deste ano na Praça da Caixa D'Água, em Itinga. Segundo a polícia, Clóvis foi reconhecido por Valter e os dois comparsas enquanto tomava café da manhã em uma padaria. O cabo da PM foi imobilizado e um dos homens tirou a arma da cintura dele, deflagrando um tiro na cabeça.

Enquanto os companheiros fugiam, Valter, que estava armado, impediu que populares e uma equipe do Samu socorressem a vítima, ainda de acordo com informações da Polícia Civil. Clóvis morreu no local. Os outros dois suspeitos ainda estão foragidos.

