Acusado de matar sobrinha já está no Hospital Evangélico

Marco Antônio Teixeira Costa, acusado de matar uma sobrinha e ferir outra com golpes de faca, na segunda-feira, 1º, em Vilas do Atlântico, foi transferido para o Hospital Evangélico, no bairro de Brotas em Salvador. Ele estava no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, para onde foi levado logo após o crime.

A morte da empresária Luciana Augusta Teixeira Lustosa, de 34 anos, foi provocada, segundo a polícia, pela disputa da administração de uma pensão da avó da vítima. O tio, filho da dona do cartão, questionava os custos. Uma reunião tinha sido marcada para prestação de contas do cartão, que estava sob a responsabilidade de Sílvia Lustosa, 31 anos.

O delegado da 23ª DT, Joelson dos Santos Reis, que investiga o caso, informou que em conversa com Sílvia e o seu marido, no hospital, eles relataram que o tio teria iniciado a discussão quando soube do cancelamento da reunião, pela falta de outros dois tios e pela avó estar dormindo.

"A reunião seria feita com os três filhos da dona da casa (a avó das vítimas), duas netas e o marido de uma delas. Mas foi dito ao tio presente que a reunião seria suspensa, o que gerou fúria. Eles começaram a discutir e ligar para os outros irmãos. Quando o tio saia de casa, com os ânimos aparentemente mais calmo, ele teria pego uma faca na polchete, e correu para atacar o marido de Sílvia. Ele saio correndo e, ao olhar para trás, viu que o autor estava atacando a cunhada. A irmã foi tentar ajudar e foi agredida, posteriormente o marido da sobrevivente agrediu o tio com uma cadeira", disse o delegado.

Sílvia Lustosa, que foi internada no Hospital Roberto Santos e depois transferida para o Hospital São Rafael. O corpo de Luciana Lustosa continua no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Não há mais informações sobre o estado de saúde de Sílvia Lustosa e Marco Antônio.

