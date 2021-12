Acusado de matar professora pega 20 anos de prisão

Danilo dos Santos Néri foi condenado a 20 anos de prisão pela morte da professora Andrea Borges Astolpho, 43 anos, durante um assalto no bairro da Vila Laura em maio de 2014. A decisão foi publicada na sexta-feira, 17, pela Justiça da Bahia.

A sentença foi assinada pelo juiz Edmundo Lúcio da Cruz. No texto, ele afirma que "o regime inicial de cumprimento é o fechado, não somente por conta da quantidade de pena aplicada, como ainda pelo fato de ter sido o delito erigido à categoria dos crimes hediondos", e completa "não concedo ao denunciado o direito de recorrer em liberdade, por entender que a sua manutenção em cárcere permanece necessária para a garantia da ordem pública"

O Caso

A professora Andrea Borges Astolpho foi assassinada no dia 4 de maio do ano passado, por volta das 7h da manhã, no estacionamento de uma delicatessen, na Vila Laura. Ela foi abordada quando já estava dentro do carro, com o seu filho de 4 anos.

No dia seguinte, a polícia prendeu os suspeitos, dois menores de 14 e 16 anos e Danilo, 18, na localidade Baixa do Alto do Cruzeiro, na região de Brotas.

De acordo com a polícia, Danilo confessou ter disparado o revólver calibre 38 contra a professora, por ela ter se assustado ao ser abordada pelos ladrões.

O objetivo, segundo relato do preso, seria roubar o carro para vender. Ele contou que o trio viu a mãe saindo da padaria naquela manhã e colocando o seu filho dentro do carro. Ele e o colega de 16 anos saíram para abordar a vítima, sendo que o de 14 ficou no carro aguardando o resultado da ação.

adblock ativo