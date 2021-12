Acusado de matar líder de torcida organizada é condenado a 22 anos

Jonas de Souza Santos foi condenado a 22 anos de prisão pela Justiça, nesta quinta-feira, 13, por homicídio duplamente qualificado pela morte do líder da torcida organizada Os Imbatíveis, Lucas dos Santos Lima, conhecido como "Chapolin", em abril de 2014.

Em nota, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou que o crime aconteceu devido a brigas entre vítima e acusado, motivado pela participação deles nas torcidas organizadas do Bahia e do Vitória.

Segundo as investigações, Jonas e outras duas pessoas ligadas a torcida "Bamor" foram até o estabelecimento comercial onde Chapolin trabalhava, no bairro dos Barris, e efetuaram disparos contra a vítima.

Homenagem

Após a morte de Lucas, um monumento foi colocado nas arquibancadas do estádio Barradão, com as iniciais "CH", em homenagem ao puxador. Em maio de 2016, o Vitória realizou uma cerimônia de inauguração do "Espaço Chapolin", também localizado na praça esportiva.

