Acusado de matar jovem em passarela se entrega a polícia

O ex-namorado de Jéssica Ramos dos Santos, de 20 anos, morta em uma das passarelas de da Avenida Paralela, se entregou à polícia na tarde desta quinta-feira, 9. Ele está na sede do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) onde ainda será ouvido pela delegada Jamila Cidade.

Ao chegar no DHPP, Jean Silva Cerqueira, 34 anos, declarou à imprensa que está arrependido, mas foi interrompido por um tio de Jéssica que o agrediu com um soco no rosto.

Crime

Na manhã da última terça-feira, 7, Jéssica foi esfaqueada e morta na passarela em frente ao Shopping Paralela, onde trabalhava como vendedora de calçados.

Jéssica já tinha prestado queixa contra o ex-marido no último dia 6 de dezembro na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Ele foi acusado de entrar na casa dela e cortar o cabelo de Jéssica, além de arranhar o seu rosto.

Os dois têm juntos um filho de 2 anos.

