Acusado de matar ex-marido de Nara Costa não é menor

O acusado de matar o ex-marido da cantora Nara Costa, o capitão da Polícia Militar Anativo Manuel da Conceição Neto, não é menor de idade. De acordo com a titular da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), Claudenice Mayo, o rapaz já completou 18 anos. Inicialmente, a polícia acreditava que ele tinha 17 anos.

Com essa informação, o inquérito será encaminhado agora para a Delegacia de Homicídios, mas a delegada continua apurando se um outro adolescente, de 17 anos, proprietário da mochila usada no crime, está envolvido no homicídio.

A titular da DAI ouviu nesta quinta-feira, 23, testemunhas e a mãe do adolescente, que inicialmente reconheceu o filho com autor do crime, mas hoje disse que se enganou. "Isso a gente já tinha certeza, porque o verdadeiro autor do crime foi reconhecido por testemunhas", disse a delegada para uma emissora de televisão.

A polícia busca o novo suspeito.

Caso - O capitão, subcomandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (Barbalho), foi assassinado na última segunda-feira, 20, na Baixinha de Santo Antônio, em São Gonçalo do Retiro. Ele foi assassinado após reagir ao assalto.

