Acusado de matar ex-companheiro no Rio Vermelho é preso

Foi preso na madrugada desta sexta-feira, 26, no município de Jequié, o homem acusado de matar o ex-companheiro, o técnico agrícola Maurício José Sanches, de 49 anos, em seu apartamento no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O confeiteiro Nei da Silva Andrade estava escondido no distrito de Itamarindo, zona rural de Jequié, e foi encontrado pelo Grupo de Apreensão e Captura do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e por agentes da 55ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Ipiaú.

O acusado, que já possuía um mandado de prisão temporária em aberto, deve ser apresentado pela polícia na segunda-feira, 29, às 11h, no auditório da DHPP, na Pituba.

De acordo com informações do irmão e da prima de Maurício, Nei teria feito ameaças ao ex-companheiro após o fim do relacionamento de três anos.

O corpo da vítima foi encontrado no final da tarde de terça-feira, 16, em estado de gigantismo, no chão da sala.

