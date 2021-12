Acusado de matar estudante de engenharia vai a júri popular

Jean Devis Lasse de Oliveira é julgado, na manhã desta segunda-feira, 20, pelo assassinato do estudante de engenharia Tiago Valentim dos Santos Vidal, de 28 anos, e pela tentativa de homicídio contra Tauan Santana Santos, de 27 anos, que ficou paraplégico após o crime.

O julgamento começou por volta das 10h10 na sala do Tribunal do Juri I, no Fórum Ruy Barbosa, e é presidido pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza. A imprensa não foi autorizada a fazer imagens do julgamento. O crime ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2014 no Botequim Santa Clara, em Piatã.

"Diante das provas que tem esse processo, [temos] a quase certeza de uma condenação. Foi um crime cruel, frio e covarde", afirmou o promotor Davi Gallo, ressaltando as provas existentes contra Jean, a exemplo de testemunhas e imagens das câmeras de segurança.

"As provas afloram para a condenação. Acredito em uma pena superior a 15 anos, perto de 20 anos", completou o promotor.

Para o advogado de defesa, Carlos Azevedo, o crime se tratou de "uma infeliz coincidência". "A tese da defesa de Jean é uma só, Jean não cometeu crime algum. Ao final do julgamento, estará provado que Jean não foi o autor" afirmou a defesa. "A polícia ainda não descobriu quem foi (que matou Tiago Valetim)", completou.

Tiago foi morto em 8 de fevereiro de 2014 em Piatã (Foto: Reprodução)

adblock ativo