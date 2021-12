Acusado de matar engenheira ambiental é julgado

O acusado de matar a engenheira ambiental Marleide de Oliveira Junqueira, Antônio Luís de Jesus, é julgado nesta quarta-feira, 29, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. Ele responde pelos crimes de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver.

Marleide desapareceu no dia 21 de agosto de 2010 após sair do bairro de Sussuarana, onde morava, para encontrar com o namorado Antônio Luís. Após investigação, a polícia prendeu o acusado, que nega o crime.

A ossada da engenheira foi encontrada em uma matagal na ilha de Itaparica em agosto de 2011. Exames de DNA e comparação genética com a mãe de Marleide confirmaram que a ossada era da vítima.

Se condenado, Antônio pode ficar preso de 12 a 30 anos.

