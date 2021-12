Acusado de matar Augusto Omolú será apresentado na SSP

Será apresentado às 10h desta segunda-feira, 5, o acusado de matar o bailarino e coreógrafo Augusto Omolú, de 50 anos. Ele foi morto no último dia 2 de junho. A apresentação acontece no auditório da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado foi preso na madrugada da última sexta-feira, 2.

Augusto Omolú, que era assistente de direção do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA), foi encontrado morto em sua chácara, no município de Lauro de Freitas. Na noite anterior ao crime, ele teria ido sozinho a um bar, na localidade de Portão. De acordo com a polícia, ele estaria acompanhado ao voltar para casa. O corpo da vítima foi encontrado somente de cueca e apresentava diversas perfurações de faca.

Vida e obra - Omolú também foi um dos fundadores e professor da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Além disso, ele foi diretor artístico e coreógrafo do grupo anfitrião do Carnaval de Nice (França), em 1991, com Gilberto Gil.

Professor e coreógrafo do Balé Folclórico da Bahia, desde 1993 é membro colaborador da Ista (International School of Theatre Anthropology), dirigido por Eugenio Barba.

Desde 2002 realizou espetáculos e seminários tendo por base a dança dos orixás na Europa e Estados Unidos. Após passar quase uma década morando na Dinamarca, Augusto retornou à Bahia há três anos.

