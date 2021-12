Acusado de estupro é preso após ser reconhecido por sistema em estação

Um homem de 53 anos foi preso na manhã desta segunda-feira, 8, no momento em que circulava pela Estação Aeroporto do metrô. Joselito Silva Santana possuía um mandado de prisão em aberto pela prática de estupro, emitido pela Vara Crime de São Gonçalo dos Campos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o acusado foi identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial do órgão. O equipamento acionou as equipes do Centro Integrado de Telecomunicações (Cicom), o que resultou na prisão de Joselito. Na ação atuaram agentes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués) e do Comando de Operações Policiais da PM, que encaminharam o acusado até a Central de Flagrantes, onde o mandado foi cumprido.

A prisão é a 38ª na Bahia efetuada com auxílio do sistema.

