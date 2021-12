Acusado de estuprar mãe e filha é preso em Castelo Branco

Evandro Santos de Jesus, o "Pudim", de 25 anos, foi preso na quarta-feira, 29, por ter abusado sexualmente de uma mulher e da filha de 12 anos, em janeiro de 2013. Evandro era vizinho das vítimas. As informações sobre o caso foram divulgadas nesta quinta-feira, 31.

Segundo a Polícia Civil, o estupro aconteceu no bairro de Castelo Branco, na residência das vítimas. Armado com uma faca do tipo peixeira, Evandro fez ameaças de morte e agrediu mãe e filha com tapas. As duas tiveram vários ferimentos e não conseguiram se defender do abuso sexual.

O mandado de prisão foi cumprido na rua Soldado Antônio de Souza, onde Evandro mora. Segundo a titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), delegada Clelba Regina Teles, ele já tem passagem pela polícia por um assalto cometido contra um taxista em 2005, também em Castelo Branco. O acusado será encaminhado ao Complexo Penitenciário da Mata Escura.

