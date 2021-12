Acusado de estuprar e matar menino de 6 anos vai a júri popular em Salvador

Acontece na próxima segunda-feira, 21, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, o júri popular de Pedro Damião Cruz Sena, denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) pelo estupro e morte de um menino de seis anos em 2014.

O crime foi cometido em um imóvel no bairro de Pernambués, para onde o acusado levou a vítima após um passeio no shopping. Após ser estuprada e morta, a criança teve o corpo carbonizado no local.

Na época, vizinhos denunciaram o mau cheiro oriundo da casa, onde foi encontrado o corpo já em estado de decomposição.

Pedro Damião - que era foragido do estado de São Paulo, onde respondia por estupro e assassinato de uma criança - foi preso em Itabuna e confessou o crime.

Os promotores de Justiça Davi Gallo e Cássio Marcelo de Melo atuarão na acusação durante o julgamento, marcado para as 8h30.

